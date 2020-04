C'è un nuovo caso di Coronavirus a Nettuno. Lo ha reso noto poco fa il sindaco: si tratta di un uomo di 47 anni di rientro nel territorio del Lazio. «Con questo - ha fatto sapere Alessandro Coppola - salgono a 54 i contagi in città dall'inizio della pandemia, compresi 10 decessi e 15 guarigioni, due in più di ieri. Venti i cittadini ad oggi in isolamento domiciliare».

Ricordiamo, a tal proposito, che stamattina è stato registrato il decesso di due persone: si tratta della mamma della prima vittima registrata sul territorio e di un uomo di 72 anni.