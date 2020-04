Incidente fra tre auto, con quattro feriti, alla periferia di Nettuno. In particolare, attorno alle 9:30 di questa mattina, uno dei mezzi non avrebbe rispettato lo stop di via Cadolino con via Cervicione, finendo contro le auto che stavano in quel momento transitando lungo l'altra strada. Le quattro persone a bordo dei tre mezzi sono state subito soccorse con le ambulanze e trasportate al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Anzio. Sono in osservazione breve e le ferite non sarebbero gravi. Sul posto, per rilevare l'accaduto, sono intervenuti gli agenti della Squadra infortunistica stradale della Polizia locale di Nettuno. Gli agenti hanno rilevato il sinistro e acquisito le informazioni sulla circolazione delle persone: erano tutte in giro per motivi lavorativi. Ripercussioni sulla viabilità non ci sono state e tutti i conducenti sono risultati negativi agli esami per accertare il loro stato psicofisico.