Ancora due contagi da Coronavirus sul territorio di Velletri. In particolare, si tratta di un uomo e di una donna molto anziani, con uno di loro che era ricoverato in una struttura assistenziale. Al momento, dunque, i casi totali sono 52: di questi, 40 sono quelli attualmente positivi, mentre sei sono deceduti e altrettanti sono guariti. Tra questi ultimi c'è una persona in più rispetto a ieri. "Sul fronte sanitario - ha infatti spiegato il sindaco Orlando Pocci - si registrano due persone positive e una guarita; i nuovi positivi sono persone molto anziane, una delle quali residente in una struttura assistenziale".