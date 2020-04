Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, il bilancio del coronavirus porta il segno meno: oggi il numero di persone attualmente malate cala di 20 unità. I morti sono 454, i guariti 1822, i nuovi positivi 2256. Un risultato che non può fare sperare perché per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il contagio fa qualche passo indietro invece che andare sempre avanti. La frenata è solida e adesso l'importante sarà confermare questo trend.