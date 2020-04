"Desidero esprimere i mei più profondi sentimenti di vicinanza e cordoglio all'Aeronautica Militare. E' in questi tempi difficili che traspare inequivocabilmente il senso del dovere e la fedeltà alle istituzioni che contraddistinguono gli appartenenti alla grande famiglia della Difesa, specificità uniche, preziose e indispensabili che spingono i militari anche all'estremo sacrificio nell'adempimento del proprio dovere. Senso del dovere che l'Aeronautica Militare, che piange oggi la triste perdita in questa crisi senza precedenti, sta dimostrando ogni giorno, in prima linea, nella guerra contro un nemico invisibile. Il Primo Luogotenente Mario Serpillo ha dedicato la sua vita proprio al dovere e alle istituzioni e per questo non posso che rivolgergli un ricordo carico di gratitudine". Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha espresso le sue condoglianze per la prematura scomparsa del Primo Luogotenente Mario Serpillo in servizio presso il 311esimo Gruppo Volo dell'Aeronautica Militare.

"Una grave perdita ha colpito la grande famiglia dell'Aeronautica militare che oggi piange la scomparsa del primo luogotenente Mario Serpillo", scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del sottufficiale e ai suoi colleghi. In questa gravissima crisi - aggiunge - è grande il contributo dell'Aeronautica militare intervenuta fin da subito in ogni fase dell'emergenza, insieme alle altre forze armate. Gli uomini e le donne, militari e civili, della Difesa impegnati in prima linea sono espressione di grande senso del dovere, coraggio e altruismo. Il mio pensiero più commosso a chi non ce l'ha fatta a causa del coronavirus".

''Mi unisco al cordoglio espresso dal ministro Guerini per la scomparsa del primo luogotenente Mario Serpillo in servizio presso il 311esimo Gruppo volo dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare. Rivolgo ai familiari di Mario le mie sentite condoglianze''. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del sottufficiale dell'Arma Azzurra, avvenuta oggi a Latina. ''Una notizia triste per tutti noi, ma che non arresterà il supporto quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Difesa impegnati con professionalità e forza in questa fase emergenziale - continua - Al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Alberto Rosso e a tutti i colleghi dell'arma Azzurra va in questo momento il nostro pensiero e la nostra vicinanza''.

Covid 19, è Mario Serpillo il militare deceduto oggi al Goretti 6 ore fa E' Mario Serpillo la seconda vittima di Covid-19 ad Aprilia. L'uomo è scomparso questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da un mese in gravi condizione. Il 57enne appartenente all'Aeronautica, che operava nell'aeroporto di Pratica di Mare, ha lottato per diverse settimane ma alla fine non ce l'ha fatta. Un lutto che colpisce non solo la famiglia ma tutta la comunità di Aprilia, visto che Serpillo era molto conosciuto in città per via del suo impegno nella compagnia teatrale amatoriale "Loro di Napoli" in cui ricopriva il duplice ruolo di attore e regista. di: La Redazione