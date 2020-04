Aumenta la circolazione delle auto, ma le strade ancora libere dal traffico ingannano più di qualche automobilista che si mette alla senza prestare l'attenzione necessaria ai pericoli. E gli incidenti iniziano ad essere frequenti. L'ultimo nella mattinata di oggi all'incrocio tra viale Petrarca e via Terenzio, dove sono entrate in collisione una BMW 320 e una Ford Fiesta. La vettura che proveniva dalla strada secondaria non ha rispettato la precedenza e l'impatto è stato inevitabile. Uno dei due automobilisti, una donna, ha richiesto le cure dei soccorritori, comunque senza gravi conseguenze, mentre l'altro conducente, un uomo, è uscito illeso dall'abitacolo. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale.