Dopo diversi giorni di tranquillità, oggi purtroppo a Lariano è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una persona che, come tutti gli altri 14 attuali positivi, è in isolamento domiciliare. I contagi totali, invece, salgono a 27: di questo numero, oltre ai 14 attualmente positivi, fanno parte anche i sette guariti e i sei deceduti. Infine, il sindaco Maurizio Caliciotti ha fatto sapere che 19 individui non positivi sono sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria che volontaria.