Arriva il dato italiano delle ultime 24 ore per quanto riguarda l'epidemia da Coronavirus. A divulgarlo è come sempre la Protezione Civile che fa registrare un nuovo calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2471 persone, 102 meno di ieri. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte però 534 persone arrivando a un totale di decessi 24.648. I guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.822 persone).

Il calo dei malati è consistente, ed è pari a 528 unità (ieri il calo era stato di 20 unità) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729 (ieri 2256). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 52.126 tamponi (ieri 41.483). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 19,1 tamponi fatti, il 5,2%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,7%, resta quindi al minimo da inizio epidemia.