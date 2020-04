Non esce da casa dall'inizio di marzo e una volta che le provviste stavano finendo non sapeva come fare per la spesa. Il problema è che non aveva soldi in contanti. Gli unici parenti che ha, vivono in Toscana, non ha il bancomat e neanche altre carte che gli possono permettere di poter fare acquisti online. Non si poteva muovere e così nei giorni scorsi si è rivolto alla polizia locale, ha chiamato il centralino e ha illustrato il suo problema.

La risoluzione non era così facile e scontata come poteva sembrare all'apparenza anche perchè bisognava fare i conti con tutte le procedure previste in questi casi e con una burocrazia che a volte può complicare un'operazione banale e semplice come la riscossione di una somma di denaro. Erano dei soldi che all'anziano, un insegnante del capoluogo pontino che è in pensione, erano necessari. Alla fine la «pratica» è terminata con un lieto fine. Due agenti della polizia locale hanno preso a cuore la vicenda e sono riusciti ad andare nella banca dove l'anziano aveva il conto e con una delega firmata dall'uomo hanno ricevuto i soldi che hanno dato subito dopo all'anziano che li ha ringraziati. Sembrava una operazione facile, era diventata quasi una missione impossibile in tempi di Covid 19.