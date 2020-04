I tamponi a tappeto stanno dando i frutti sperati dalla Asl di Latina: scoprire al più presto i casi positivi tra tutto il personale ospedaliero per non correre il rischio di un contagio a catena. Ad essere sotto la lente, ovviamente, è l'ospedale Goretti sia per il grande numero degli operatori al lavoro che per il titolo di Hub regionale nell'emergenza dovuta al coronavirus Covid-19. I test, partiti nei giorni scorsi e aumentati proprio in queste ore, hanno dato il loro quarto responso di positività tra gli addetti ai lavori: un infermiere impegnato nel reparto Covid di Medicina d'urgenza che, da asintomatico, ha scoperto di essere positivo al virus solo grazie all'esame effettuato dai medici e dai suoi stessi colleghi. L'infermiere, sul quale c'è il più stretto riserbo per tutelarne la privacy, dopo la conferma di lunedì sera è stato subito rispedito a casa dove osserverà la quarantena prevista in isolamento domiciliare. Prima di questo caso erano stati un portantino del pronto soccorso, un'infermiera dell'ex reparto di Ortopedia e un infermiere dell'ex reparto di Urologia a risultare positivi al Coronavirus.

Ieri, nel rapporto quotidiano dell'emergenza diffuso dalla Asl di Latina che, va ricordato, si basa sui dati delle 24 ore precedenti, sono stati segnalati zero casi nella provincia.