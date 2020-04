Dopo l'azzeramento dei casi a Castelforte, Minturno vede ridurre ulteriormente il numero dei positivi al coronavirus. Infatti altre due persone colpite dal Covid19 sono risultate negative al doppio tampone e quindi ufficialmente guarite. Si tratta di una donna che era stata l'ultima in ordine di tempo ad essere stata contagiata, mentre l'altro guarito era stato tra i primi. Ora restano soltanto due le persone ancora non negative, che, comunque, si trovano in quarantena domiciliare. Un dato incoraggiante se si pensa che Minturno ha registrato complessivamente diciannove casi, di cui purtroppo due conclusisi con il decesso di due donne. Con i dati forniti ieri Minturno da due settimane non registra alcun caso. Ora si attende anche la negativizzazione degli ultimi due contagiati.