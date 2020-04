Operazione antidroga nel cuore della città di Fondi . Una decina a quanto pare le persone coinvolte, fra denunce e misure cautelari. In azione anche i militari dell'Arma de Nas. Nel corso dell'attività investigativa è emerso anche l'uso di ricette mediche rubate o falsificate. Nelle prossime ore ulteriori e più approfonditi dettagli.

