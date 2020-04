Due arresti a Pontinia da parte dei carabinieri. Si tratta di due uomini di 42 e 46 anni, sorpresi mentre cercavano di asportare del rame all'interno degli ex uffici veterinari della Asl di Pontinia. I due stavano utilizzando degli arnesi da effrazione quando sono stati notati dai militari che li hanno arrestati e condotti a casa in atteso del rito direttissimo che si svolgerà nella giornata di oggi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli