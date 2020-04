I carabinieri della sezione radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno denunciato per i reati di "furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli" un cittadino indiano di 44 anni. L'uomo , alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi precipitosamente venendo però raggiunto e bloccato dai militari. A seguito del controllo lo straniero è stato trovato in possesso di un paio di cesoie e di un defibrillatore, risultato essere stato asportato da una colonnina pubblica che è risultata manomessa.

