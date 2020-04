Incidente autonomo all'altezza del km 53 e 500 in direzione di Latina, sulla Pontina. Una Fiat Panda, condotta da una donna, ha improvvisamente sbandato ed è finita fuori strada superando il guard trail finendo nei campi sottostanti. Sul posto per soccorrere la donna, che è stata trasferita al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, un'ambulanza del 118 mentre gli agenti della polizia stradale di Aprilia stanno effettuando i rilievi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e ai mezzi dell'Anas per la riparazione del danno alle barriere.