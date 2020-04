Si è tenuta questa mattina, in Prefettura e in videoconferenza, la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Maria Rosa Trio, hanno partecipato il Procuratore Distrettuale Antimafia di Roma, il Procuratore della Repubblica di Latina, il Procuratore della Repubblica di Cassino e il Capo Centro della Dia di Roma, oltre ai responsabili delle forze di polizia della provincia.

Nel corso della riunione sono state esaminate tutte le cirticità connesse alla prossima ripresa delle attività economiche sotto il profilo della prevenzione dei fenomeni criminali, al fine di anticipare gli effetti collegati alla possibilità che la criminalità organizzata si insinui nel flusso di denaro che sarà destinato per il rilancio delle piccole, medie e grandi imprese della provincia.

Sono quindi state individuate soluzioni operative per ottimizzare l'attività investigativa, sia in termini di prevenzione che di contrasto ad ogni forma di illegalità, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici, alla filiera agro-alimentare, al comparto turistico-alberghiero, anche attraverso un rafforzamento deic ontrolli e delle verifiche antimafia sulle aziende.

Massima attenzione al contrasto del fenomeno dell'usura, sia verso le famiglie, sia verso gli operatori economici. In questo senso, il Prefetto ha convocato per lunedì prossimo un altro incontro, sempre in videoconferenza, con il settore dell'industria, i sindacati, Abi, Inps e Regione Lazio. Lo scopo dell'appuntamento è promuovere soluzioni operative che facilitino l'accesso al credito per le imprese e le famiglie.

Per quanto riguarda le prossime festività del 25 aprile e 1 maggio, il Prefetto ha disposto il rafforzamento dei controlli sulle principali strade, presso porti e stazioni ferroviarie, al fine di prevenire il possibile esodo verso le località turistiche della provincia.