Superata quota mille contagi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno reso nota l'insorgenza di altri 13 casi di Coronavirus, con il totale di chi ha contratto il Covid-19 che sale a 1.007 persone. Fortunatamente, oggi non si registrano decessi, ma non si dà notizia di guariti.

Da due Rsa di Rocca di Papa e Montecompatri, intanto, sono in corso i trasferimenti dei pazienti, mentre a Nemi una struttura è stata sanificata.