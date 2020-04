Diventano 31 i casi di Coronavirus a Lariano: il sindaco Maurizio Caliciotti ha informato la cittadinanza riguardo l'insorgenza di due nuovi casi di Covid-19.

In particolare, si tratta di un operatore sanitario e di una persona anziana, non residente, ospite di una casa di riposo del territorio.

Complessivamente, dunque, le persone attualmente positive sono 18, di cui tre ricoverati e quindici in isolamento a casa. A questo numero si sommano i sette guariti e i sei deceduti registrati dall'inizio dell'emergenza.