Sono queste le tre novità che, oggi, caratterizzano la situazione dell'emergenza Coronavirus a Velletri. In particolare, il sindaco Orlando Pocci ha reso nota la morte di un anziano 89enne che era ricoverato all'Ospedale dei Castelli di via Nettunense, ad Ariccia. Dopodiché, ha spiegato che due uomini sono guariti, mentre un altro uomo è stato contagiato. Il totale dei casi, dunque, sale a 53.

