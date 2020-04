I tamponi ripetuti a distanza di giorni su operatori e pazienti, l'attesa per i risultati, poi l'amaro responso e il trasferimento d'urgenza dei positivi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Quella appena trascorsa è stata lunga notte al San Michele Hospital di Aprilia, una notte iniziata intorno alle 20.30 quando le prime ambulanze sono arrivate nella Rsa di via Monticello per prendere i pazienti (9 in tutto) risultati contagiati, poi proseguita per diverse ore per completare - in sicurezza - il trasferimento dei positivi nel nosocomio del capoluogo. Una scelta precauzionale presa dall'Asl di Latina, in accordo con la direzione sanitaria del centro, che ha duplice obiettivo: controllare da vicino i pazienti (tutti asintomatici) ed evitare che il cluster si diffonda nella Rsa, che può ospitare oltre 100 persone. Un focolaio partito in maniera lenta tra la domenica delle Palme e la vigilia della Pasqua, quando nella struttura era risultati positivi tre dipendenti del San Michele Hospital (che portano a 12 i casi totali nel centro). In quell'occasione vennero disposti i primi tamponi, in particolare su due pazienti ai quali era stata riscontrato la polmonite, il risultato dei test diede esito negativo. Sembrava tutto risolto ed invece ieri, a seguito di nuove verifiche, sono emerse altre 9 contagiati. Un numero che potrebbe salire, visto che questa mattina stanno continuando i controlli su altri operatori del centro.

Coronavirus, nuovo focolaio in una Rsa pontina: ci sono 11 contagiati 6 ore fa Esplode un nuovo focolaio in una Rsa di Aprilia. Ben undici pazienti del San Michele Hospital sono infatti risultati positivi ai tamponi eseguiti nelle scorse ore. In questi giorni il personale dell'Asl di Latina ha svolto ulteriori controlli nella residenze sanitarie della provincia, verifiche che hanno interessato anche il centro di via Monticello dove l'autorità sanitaria da settimane mantiene la massima attenzione. Nella struttura infatti, a cavallo tra la domenica delle Palme e Pasqua, tre dipendenti sono risultati positivi al Covid-19 e per questo sono stati messi immediatamente in isolamento domiciliare. Durante quei giorni, come da protocollo, sono stati eseguiti anche degli esami sugli ospiti della struttura, che hanno dato esito negativo. In più, tutti i pazienti asintomatici sono stati trasferiti ieri sera al Goretti di Latina in via precauzionale.

