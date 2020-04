Sono 17 i nuovi casi di Coronavirus registrati fra i Castelli Romani e il litorale a sud di Roma. Lo ha fatto sapere poco fa la Asl Roma 6, che ha anche evidenziato il decesso di una donna di 83 anni con precedenti patologie. I contagi complessivi, dunque, sono 1.024: di questo numero fanno parte sia gli attuali positivi che i deceduti e i guariti. In più, è stato resono noto che 55 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare e che su 600 operatori sanitari sottoposti a sorveglianza sanitaria solo 10 sono risultati positivi

