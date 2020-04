Sono state 420 le vittime per covid19 in Italia registrate nelle ultime 24 ore in Italia. A renderlo noto è la Protezione Civile nel consueto bollettino quotidiano. Il dato parla di 3.021 positivi in più rispetto a ieri, per una crescita dell'1.6% (ieri +2.646). Sono 2922 (+5.1%; ieri +3033) i pazienti dimessi. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.527. I pazienti ricoverati con sintomi sono 22.068; 2.173 (-94, -4.2%; ieri -117) sono in terapia intensiva.