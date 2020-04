Erano stati arrestati a gennaio per circonvenzione di incapace e truffa ai danni di anziani, al culmine dell'operazione "Take Away", che aveva portato al fermo in flagranza di reato di due uomini, di 45 e 48 anni, entrambi di Napoli. Per loro, già in carcere, adesso la situazione giudiziaria si aggrava, visto che sono stati raggiunti da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina. In particolare i destinatari del provvedimento sono ritenuti responsabili di ulteriori quattro episodi delittuosi.