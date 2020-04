I carabinieri di Fondi hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti in concorso, una 48enne ed un 34enne del luogo. La coppia è stata notati a bordo di un'automobile a Formia, sull'Appia, da uno dei militari libero dal servizio insospettito dal loro atteggiamento. Il carabiniere ha avvertito immediatamente i colleghi e un altro militare, anche lui libero dal servizio, per organizzare il controllo della vettura. I due sono stati fermati poco dopo, sempre sull'Appia, nel territorio del comune di Fondi. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 6 grammi di "eroina", contenuti in ovuli, che la donna aveva ingerito. lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati, espletate le formalità di rito venivano associati, rispettivamente, presso le case circondariali di Rebibbia e Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.