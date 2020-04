Tragedia questa mattina in via Isonzo a Latina, sul marciapiede subito dopo il semaforo di via Tucci. Un runner di 47 anni che abita a Latina a poca distanza da dove si è consumato il dramma, mentre stava correndo ha accusato un malore ed è morto. Per lui nonostante l'intervento dei soccorritori non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul colpo. Subito è scattato l'allarme al 118 che è prontamente intervenuto, il personale sanitario ha tentato di salvare l'uomo ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia gli agenti della Squadra Volante che stanno eseguendo una serie di accertamenti e poi il personale della polizia locale.