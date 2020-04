Sei nuovi casi di Covid-19 al San Michele Hospital. E' questo il risultato dei tamponi a tappeto, circa un centinaio, eseguiti venerdì sugli operatori e sugli ospiti della Rsa di Aprilia. Con i nuovi contagi sale dunque a 18 il numero delle persone positive all'interno del centro in via Monticello, un focolaio che con il passare dei giorni sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. In precedenza infatti il Coronavirus aveva colpito tre dipendenti (in isolamento da settimane) e 9 ospiti della struttura - in gran parte anziani - che giovedì sera sono trasferiti in via precauzionale all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Quest'ultimi, tutti asintomatici, si trovano in buone condizioni di salute.

I nuovi casi riguardano invece gli operatori del San Michele Hospital, in prevalenza personale sanitario (infermieri e Oss) ma anche addetti alle pulizie. Due persone risiedono ad Aprilia, gli altri nei comuni di Anzio, Nettuno e Terracina. Le loro condizioni non sono preoccupanti, ed attualmente si trovano tutti in isolamento domiciliare. Il Comune di Aprilia, di concerto con l'azienda sanitaria, si era attivato nelle scorse ore per individuare delle strutture abitative in grado di garantire l'isolamento del personale; al momento però nessuno dei positivi ha richiesto il supporto dell'ente visto che i cittadini hanno individuato dei domicili utili a mantenere l'isolamento anche dai familiari. Nella giornata di venerdì inoltre il personale dell'Asl ha eseguito 30 tamponi anche in un'altra struttura sanitaria di Aprilia: i risultati di questi esami hanno dato esito negativo.