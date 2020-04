Diciotto degenti e cinque operatori sanitari. Sarebbero questi i numeri dei contagi da Coronavirus all'interno della Clinica dei Pini di Anzio. La situazione si è fatta delicata nel corso della notte, quando sono stati comunicati i risultati dei tamponi effettuati sabato 25 aprile a ospiti e dipendenti della casa di cura di via Casal di Brocco.

Una situazione molto delicata, per la quale sono in corso accertamenti e riflessioni. Si tratta, come noto, della clinica che avrebbe voluto realizzare un centro Covid, ma poi aveva fatto un passo indietro. Al momento la clinica è in quarantena.