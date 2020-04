Controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Formia che ha portato a sanzioni e denunce. Un 24enne è stato deferito perché trovato alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica. Nella circostanza, invitato a sottoporsi alle analisi di laboratorio per il drug test presso l'ospedale civile di Formia si rifiutava. Per lui è scattato il sequestro della patente e del mezzo che è stato affidato ad una persona idonea alla guida.

Denunciato anche un 48enne che, sottoposto a controllo della circolazione stradale, non risultava essere in possesso della patente perché revocata. L'uomo è risultato essere recidivo alla violazione e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Ritiro della patente per un uomo di 34 anni che ha esibito, all'alt dei carabinieri, una patente moldava risultata falsa. Da ulteriori accertamenti, lo stesso risultava gravato da revoca della patente di guida disposta dalla Prefettura di Latina.

L'automobilista veniva deferito all'a.g. ai sensi dell'art. 482 c.p. per atti falsi, nonché segnalato alla Prefettura di Latina ai sensi dell'art. 116 comma 15.17 per guida con patente revocata. L'automezzo veniva sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.