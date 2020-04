La domanda che un po' tutti si fanno in queste ore, dopo l'ufficializzazione della Fase 2 da parte del premier Giuseppe Conte, è: cosa potrò fare dal 4 maggio? Proviamo a rispondere e soprattutto a tradurre dal "burocratese" il Dpcm firmato l'altra sera. Tutte le misure saranno in vigore dal 4 maggio, ed è bene specificarlo. Perché ieri a Latina c'era tanta gente in giro, come se in molti avessero capito che le misure erano già in vigore.

Gli spostamenti

Rispetto a oggi cambia solo che, oltre a quelli per lavoro o salute, saranno consentiti anche gli spostamenti per andare a trovare i "congiunti". Termine desuato per intendere familiari. Sembrano ricompresi dal novero dei congiunti anche i fidanzati/e e "gli affetti stabili". Andando a far visita ai parenti sarà obbligatorio, se questi sono anziani, indossare la mascherina. Ma dovranno essere visite di cortesia e non «party privati» come ha ripetuto il premier, non senza scatenare l'ilarità di chi era all'ascolto della sua conferenza stampa. Ovviamente resta l'autocertificazione, che però cambia e sarà presto disponibile per essere stampata. Preparate i toner e le cartucce.



Parchi e giardini

Dal 4 maggio riaprono parchi e giardini ma l'ingresso sarà contingentato, ossia limitato. Spetterà ai sindaci provvedere alle modalità più opportune per gestire gli ingressi. All'interno, solo passeggiate perché sarà ad esempio vietato, per i bambini, giocare (attività ludiche, in burocratese). Bisognerà sempre mantenere la distanza dagli altri. Se fate jogging o altra attività fisica all'aperto, dovete farla da soli e mantenere almeno due metri di distanza dagli altri.



Cibo da asporto

Bar e ristoranti restano chiusi al pubblico (apertura prevista, salvo sorprese, 1 giugno). Ma sarà possibile, dal 4 maggio, recarsi lì per acquistare cibo da asporto. Al momento, invece, funziona solo la consegna a domicilio previa prenotazione telefonica.

Mezzi pubblici

Dal 4 maggio sarà obbligatorio indossare la mascherina quando si sale a bordo dei mezzi pubblici, siano essi bus, treni, metropolitane, taxi o Ncc. In questi ultimi sarà anche previsto un divisorio in plexiglass tra conducente e passeggeri.

Messe e funerali

E' tra i punti più controversi del Dpcm del 26 aprile. Da lunedì 4 maggio, secondo quanto disposto dal Governo, non si potranno ancora celebrare le messe ma saranno permessi i funerali " a numero chiuso". Massimo 15 persone. Una decisione che ha fatto infuriare la Conferenza episcopale italiana che ha parlato senza mezzi termini di limitazione della libertà di culto. Una bella grana.



Cantieri pubblici e privati

Per i cantieri privati la ripartenza è fissata al 4 maggio mentre dal 27 aprile sono ripartiti i cantieri per scuole, carceri e presidi sanitari. Dal 4 maggio riprendono le attività della manifattura e del commercio all'ingrosso.