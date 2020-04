Mentre si attendono i risultati dei tamponi su tutti i degenti e gli operatori sanitari della clinica "Villa dei Pini" di Anzio, oggi nel Comune del litorale si registra un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una persona che è comunque collegata al cluster della struttura sanitaria di via Casal di Brocco: dunque, i casi totali salgono a 32, mentre quelli attualmente positivi risultano essere 17.

Nel frattempo, sul sito della società che gestisce la clinica è apparso uno speciale dedicato al Covid-19, con su impresso un comunicato che fa il punto della situazione. "I 23 casi di Covid-19 ad oggi accertati, che non manifestano sintomi Covid-19, si sono sviluppati nel reparto di Lungodegenza Medica che ospita pazienti provenienti da strutture ospedaliere per un massimo di 60 giorni e non nella Residenza Sanitaria Assistita.

I tamponi che ne hanno permesso l'identificazione - si legge nella lunga nota - sono stati effettuati nella struttura dalle autorità competenti a seguito della ricostruzione della filiera di un paziente risultato positivo e già dimesso tre giorni prima".