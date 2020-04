Furto notturno ad Anzio. In particolare, poco dopo mezzanotte e mezza di ieri, è scattato l'allarme del bar che si trova accanto alla stazione di Lavinio: pochi istanti prima, infatti, uno o più ignoti malviventi avevano forzato la porta d'accesso al locale che si trova all'angolo fra via di Valle Schioia e l'accesso al piazzale della Stazione, riuscendo ad accedere nel bar.

Nel giro di pochi istanti, i malviventi sono riusciti a portare via un televisore e diverse bibite. Poco dopo, sul posto è intervenuta una Volante del commissariato di Anzio, preceduta di qualche istante dal proprietario del bar. Gli agenti hanno chiaramente effettuato tutte le verifiche e gli accertamenti di rito, invitando il titolare a recarsi in commissariato per sporgere denuncia.

Chiaramente, sono in corso le indagini per provare a rintracciare chi ha commesso il furto e arrecato danni alle strutture del locale.