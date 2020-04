Purtroppo a Nettuno e Anzio tornano a crescere i casi di Coronavirus. Per quanto riguarda Nettuno, poco fa il sindaco Alessandro Coppola ha fatto sapere che il nuovo contagio riguarda una donna di 84 anni che, vista la situazione, è stata ricoverata in ospedale.In totale, dunque, i casi dall'inizio dell'emergenza sono diventati sessanta, tanti quanto la città di Velletri.

Invece, le persone attualmente positive sono ventotto: di queste, undici si trovano in ospedale, mentre gli altri sono in quarantena a casa. Diciotto, infine, sono i cittadini a oggi posti in isolamento domiciliare. Anche ad Anzio è stato registrato un nuovo caso di Covid-19: pertanto i cittadini attualmente positivi al Coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale della Asl Roma 6, sono complessivamente diciotto.

A Pomezia, invece, la situazione è rimasta quella di ieri: il numero complessivo dei casi non è salito e sono rimasti stabili anche i numeri relativi ai decessi e alle guarigioni. Ad Ardea, infine, le notizie di oggi non sono ancora note, ma da diversi giorni non si ha contezza di ulteriori contagi da Coronavirus.