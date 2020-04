In una giornata buona per la provincia di Latina con due soli nuovi casi positivi in più, Aprilia purtroppo resta al centro del contagio. I due nuovi positivi infatti sono proprio di Aprilia e mentre uno è ricoverato in ospedale, l'altro viste le buoni condizioni di salute, è trattato a domicilio.

Almeno uno dei due casi di positività è riferibile agli esiti dei tanti tamponi effettuati a ospiti e personale della Rsa San Michele Hospital dove fino al giorno prima i contagiati risultavano essere 18, 10 ospiti, 5 figure del personale sanitario (Oss e infermieri) e altri 3 dipendenti. Tamponi effettuati a tutta la popolazione della residenza per anziani da cui nella notte tra 23 e 24 aprile scorso, undici pazienti sono stati trasferiti presso l'ospedale di Latina qualche ora dopo che l'Asl ha ricevuto i risultati. Per questo motivo i tamponi effettuati due giorni prima, proprio la mattina del 24 sono stati estesi a tutto il personale dipendente.

La situazione ad Aprilia comunque, nonostante i nuovi positivi, continua sulla curva discendente. Con la dichiarazione di negatività di altri cittadini - rendono noto dal Comune di piazza Roma -, il numero attuale delle persone positive al Covid-19 è di 42. Di questi 9 sono ricoverati in strutture ospedaliere, mentre sono 33 quelli in quarantena in casa. Dall'inizio della pandemia 84 residenti in città sono risultati positivi agli esami. Tre sono deceduti.

Nel Nord pontino solo Cori ha dovuto purtroppo registrare un decesso accertato per Covid-19 a fronte dei 16 casi totali di cui 3 ricoverati in ospedale. A Cisterna una sola persona è al momento ricoverata a fronte dei 22 casi accertati dall'inizio della pandemia.

A Norma si attende ancora che l'unico caso, una donna, sia finalmente dichiarato negativizzato. Da quasi due mesi vive in quarantena a casa visto che anche le sue condizioni di salute sono sempre state tutto sommato buone dopo un malessere iniziale che l'aveva, appunto, portata a autoisolarsi dalla famiglia. Resta degno di sottolineatura il primato di Rocca Massima dove non si sono registrati casi di positività. Primato condiviso con altri sette comuni della provincia (Campodimele, Prossedi, Ponza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Ventotene).