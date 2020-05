E proprio ad Aprilia, purtroppo, il conto dei casi positivi continua ad aumentare. Dei quattro nuovi casi di ieri in provincia, due sono nella cittadina del nord pontino.

La pensionata si trovava ospite della casa di cura di Nemi, una struttura in cui oggi si riscontrano almeno 20 ospiti positivi (nelle ultime ore sono stati eseguiti 200 tamponi). Nelle scorse ore il quadro clinico è improvvisamente peggiorato fino ad arrivare al decesso avvenuto a metà giornata. L'anziana è la quarta persona di Aprilia a perdere la vita dall'inizio della pandemia.

