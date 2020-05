In città era molto conosciuta per il suo dinamismo nel sociale e nel mondo del volontariato. Tra l'altro, era anche presidente della sezione pontina dell'Associazione Italiana contro le leucemie.

Ha lottato fino alla fine, il suo cuore nonostante una grande tempra non ce l'ha fatta. E' morta nelle scorse ore all'ospedale "Santa Maria Goretti" per il Covid-19 Caterina Allemand, 77 anni, residente a Latina.

