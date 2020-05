Cinque nuovi casi e un decesso, ieri, nel territorio provinciale di Latina e riconducibili al Coronavirus. Nello specifico, il decesso registrato riguarda una donna di 78 anni: si tratta di Caterina Allemand, residente a Latina, morta nelle ore all'ospedale "Santa Maria Goretti" per il Covid-19. In città era molto conosciuta per il suo dinamismo nel sociale e nel mondo del volontariato. Tra l'altro, era anche presidente della sezione pontina dell'Associazione Italiana contro le leucemie. Intanto, la Usca-R della Regione Lazio prosegue nel lavoro di indagine epidemiologica nelle Rsa e nelle case di riposo di tutto il territorio.

Tra il litorale e i Castelli Romani

La diffusione del virus tra i Castelli Romani e il litorale appare più contenuta: la Asl Roma 6, infatti, ha fatto sapere che oggi si registrano "solo" nove nuovi casi positivi. Il totale dei contagi, dunque, sale a 1.173 persone. Sei, purtroppo, sono i nuovi decessi registrati, con il totale complessivo delle persone morte "con" il Coronavirus che sale a 96: si tratta di un uomo di 86 anni e di cinque donne di 94, 78, 72, 81 e 84 anni. Infie, sono 41 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dalla Asl di Albano, infine, hanno reso noto che sono stati ampliati i posti nella Rsa Covid pubblica di Genzano di Roma grazie all'apertura di un nuovo reparto.