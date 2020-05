L'uomo, soggetto dell'aggravamento della pena, era stato arrestato dai Carabinieri di Maenza per maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione nei confronti dei propri familiari. Al momento dell'arresto, era stato portato all'Spdc di Formia, dove era ricoverato.

Nella giornata di giovedì, a Formia, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 38enne del luogo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, al quale veniva sostituita la misura della custodia cautelare in carcere a causa della pericolosità sociale del soggetto.

