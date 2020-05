Sono dati ancora una volta in linea con la discesa registrata nei giorni scorsi quelli relativi al contagio da covid 19 in Italia nella ultime 24 ore diramati nel bollettino della Protezione Civile. I guariti raggiungono quota 79.914, per un aumento in 24 ore di 1.665 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.304 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 239 unità (ieri erano stati 608) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.900 (ieri 1.965). I decessi sono stati 192, dal 14 marzo scorso non si scendeva al di sotto delle 200 unità.

Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 55.412 tamponi (ieri 74.208). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 29,2 tamponi fatti, il 3,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 2,9%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 209.328.