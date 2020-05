Più di un etto di droga, ma anche due pistole. E' questo quanto ritrovato dai carabinieri della Tenenza di Ardea in una casa di Aprilia nell'ambito di una operazione che ha portato all'arresto di due cittadini albanesi e alla denuncia di un loro connazionale 35enne, con la contestazione - a vario titolo - delle ipotesi di reato di detenzione illegale di armi da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione in concorso.



In particolare, i militari che afferiscono alla Compagnia di Anzio - coordinata dal capitano Giulio Pisani - hanno eseguito una perquisizione in una casa di Aprilia, ritrovando due pistole Beretta detenute abusivamente, una con calibro 7,65 denunciata smarrita nella Stazione dei carabinieri di Formello agli inizi del mese di febbraio 2020, e l'altra con calibro 6,35, non censita.

Le due pistole erano in ottime condizioni e perfettamente funzionanti: erano nascoste in un armadio e sotto al materasso di uno dei letti dell'appartamento. Entrambe avevano il colpo in canna e i caricatori pieni di proiettili. Nello stesso contesto, poi, i militari dell'Arma hanno ritrovato anche 113 grammi di cocaina, un grammo di marijuana, un bilancino di precisione, uno svariato quantitativo di sostanza per il taglio dello stupefacente, materiale per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

I due uomini arrestati sono stati portati in carcere a Velletri.