Questo numero che, se confrontato con il passato, appare piuttosto "incoraggiante", fa purtroppo da contraltare ai sette decessi registrati in due giorni. Nel giorno dedicato alla Festa dei Lavoratori, sono state sei le persone a perdere la vita: si tratta di uomo di 86 anni e di cinque donne di 94, 78, 72, 81 e 84 anni. Ieri, invece, è stata annoverata la morte di un uomo di 83 anni. Nel giro di 48 ore, poi, 93 persone hanno terminato l'isolamento domiciliare preventivo.

Nell'area tra Castelli e litorale romanoDa due giorni stanno calando sensibilmente i nuovi casi di Coronavirus sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. È questo quanto si evince dai numeri che ieri e venerdì sono stati diffusi dalla Asl Roma 6 relativamente all'emergenza Coronavirus nel territorio di sua competenza. In particolare, se il primo maggio sono stati registrati nove nuovi casi di Covid-19, ieri questo numero è sceso a sette. Complessivamente, dunque, maggio si è aperto con 16 ulteriori positività al nuovo Coronavirus.

La situazione aggiornata dell'emergenza in provincia vede 512 casi positivi; 58 ricoverati (54 quelli accertati Covid del Goretti di Latina); 282 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone). Complessivamente sono 571 le persone in isolamento domiciliare mentre 8.924 quelle che lo hanno terminato.

Il suo decesso ha portato il conto in provincia a quota 26, anche se alla lista andrebbe aggiunto anche un 82enne di Fondi che si è spento, sempre il primo maggio, nell'ospedale di Albano Laziale. Il suo è il nono decesso del Comune pontino dall'inizio della pandemia.

Sei nuovi casi positivi al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Questo il bilancio ufficializzato dalla Asl di Latina e riferito al primo maggio e alla giornata di ieri (va ricordato che quotidianamente l'azienda sanitaria locale si basa sui dati delle 24 ore precedenti): cinque venerdì e uno ieri. Scendendo nel dettaglio complessivo dei Comuni, tre casi si sono registrati ad Aprilia e uno a testa tra Norma, Frosinone (paziente in carico alla nostra Asl) e Terracina.

Il dato Coronavirus, il bilancio in provincia di Latina e area metropolitana In due giorni sei casi nella provincia di Latina. Ieri solo sette nuovi positivi tra il litorale e i Castelli Romani

