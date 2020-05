Ha discusso con i vicini di casa e poi si è affacciato alla finestra con una pistola, minacciando le altre persone. Sarebbe questo quanto accaduto l'altra sera a Velletri, con i poliziotti del locale commissariato che hanno denunciato un uomo di 63 anni. Per lui, le ipotesi di reato contestate sono minacce aggravate dall'uso dell'arma e illecita detenzione di munizionamento.



A indicare l'uomo ai poliziotti sono stati proprio gli abitanti di un'altra palazzina: di conseguenza, i poliziotti gli hanno chiesto delucidazioni e lui ha confermato di detenere regolarmente una pistola, una Beretta 84F calibro 9 mm short, rinvenuta durante la perquisizione all'interno di un vano contenitore di un divano, unitamente a un caricatore vuoto e a 89 proiettili tutti calibro 9 mm short.



In realtà, però, dalla denuncia di detenzione dell'arma presentata dall'uomo, gli agenti hanno potuto constatare che 39 dei colpi rinvenuti risultavano essere in eccedenza rispetto a quelli denunciati e pertanto erano detenuti abusivamente.

Tra l'altro, pare che l'uomo non avesse mai presentato la documentazione medica attestante l'idoneità all'uso e alla detenzione delle armi come da normativa vigente che prevede, ogni 5 anni, il rinnovo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica alla detenzione di armi.

A quel punto, pistola e cartucce sono state sequestrate, mentre il 63enne è stato denunciato a piede libero.