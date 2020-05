Sono positivi e in line con il trend degli ultimi giorni i dati diramati oggi dalla Protezione Civile riguardo all'epidemia da covid-19 in Italia. Il bilancio parla di 174 persone decedute nelle ultime ventiquattr'ore (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884.

I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri).