Gli immediati effetti della Fase 2 erano prevedibili. Subito file e disagi nei luoghi dove da oggi è di nuovo possibile recarsi in seguito all'allentamento delle restrizioni dettate dal DPCM relativo alla seconda fase dell'emergenza Coronavirus. Questa mattina, ad esempio, si registrano file lunghissime all'esterno del cimitero comunale di Latina, che proprio oggi ha riaperto i battenti dopo la lunga chiusura.



Il sindaco di Latina, Damiano Coletta aveva annunciato la possibilità di tornare far visita ai propri defunti ogni giorno dalle 9 alle 12 tranne il mercoledì e la domenica. L'accesso è consentito però ad un massimo di 60 persone alla volta. Molte di più quelle che si sono invece presentato oggi, ben prima dell'orario di apertura, all'esterno del cimitero comunale di via Helsinki dove ora c'è da gestire una situazione sicuramente inaspettata con centinaia di persone in coda.



(foto inviate da un lettore attraverso la App di Latina Oggi scaricabile sugli smartphone Apple Store e Play Store)