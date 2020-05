Purtroppo, però, oggi devono annoverarsi anche altri due decessi, con il totale di chi è scomparso "con" il nuovo Coronavirus che sale a 103 persone: si tratta di un uomo di 81 anni e di una donna di ben 105 anni, entrambi con patologie pregresse. Chiaramente, nelle prossime ore proseguiranno le verifiche soprattutto sulle Rsa e sulle case di riposo del territorio già attenzionate; in più, dovrebbero pervenire anche i risultati dei tamponi effettuati ieri mattina a Velletri proprio sul personale che lavora nelle strutture assistenziali e nelle comunità alloggio del territorio della città castellana.

Sale a 1.201 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale. In particolare, oggi c'è stata una netta discesa dei nuovi positivi rispetto ai giorni scorsi: sono solo otto, infatti, secondo il report della Asl Roma 6, le persone che hanno contratto il Covid-19 in più rispetto ai dati di ieri. Un decremento incoraggiante, con la speranza che i dati possano consolidarsi.

