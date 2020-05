I deceduti totali sono 29.079, in crescita rispetto a ieri: 24 ore fa, infatti, erano 28.884. «Questo numero, però - chiariscono dal ministero -, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso».

«Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale - hanno fatto sapere dal ministero della Salute -, i casi totali nel nostro Paese sono 211.938. I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.823, in terapia intensiva ci sono 1.479 persone, mentre 81.678 individui si trovano in isolamento domiciliare».

In aumento sensibile anche il numero dei guariti: oggi sono 82.879, mentre ieri erano 81.654.

Arrivano i dati aggiornati relativamente all'epidemia di Coronavirus in Italia. Anche oggi, 4 maggio 2020, le persone attualmente positive sono in calo rispetto a ieri: se ne registrano 99.980, mentre ieri erano 100.179.

