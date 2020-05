Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus Covid-19 nella nostra provincia. Un'ottima notizia, quella ufficializzata ieri dalla Asl di Latina, che però non ha permesso a nessuno di gioire a causa di altri due morti dall'inizio della pandemia che hanno fatto salire il conto a 28. Non ce l'hanno fatta una 73enne e un 77enne, entrambi deceduti all'ospedale Goretti: la donna era ricoverata nel reparto di Medicina Covid e l'uomo in quello di Terapia intensiva. Due scomparse che hanno reso amara la giornata coincisa con l'inizio della cosiddetta "fase 2" dell'emergenza che, come noto, è contrassegnata da un allentamento delle misure restrittive amministrative.

Anche a sud di Roma c'è stato un netto miglioramento della situazione sanitaria legata all'epidemia di Coronavirus per quanto riguarda il territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia.

Nel corso del pomeriggio di ieri, infatti, sono stati aggiornati i numeri relativi alla diffusione del Covid-19 nella vasta area della provincia romana: seppure si sia superata quota 1.200 casi totali dall'inizio della pandemia (per la precisione sono diventati 1.201, ndr), dalla Asl Roma 6 hanno reso noto come siano stati registrati "solo" otto nuovi positivi.

Un dato decisamente incoraggiante rispetto alla situazione delle ultime settimane, quando si era registrato un nuovo picco a causa della situazione evidenziata in alcune cliniche o Rsa: meglio di ieri era andata solo tre giorni fa, quando i nuovi positivi furono sette.

Sul fronte dei decessi, invece, è stata raggiunta quota 103: due, infatti, sono le persone in più morte "con" il Covid-19, ossia un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni.

Al contempo, sempre ieri altre 71 persone hanno lasciato la sorveglianza domiciliare preventiva.