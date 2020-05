I 3 ladri sono stati arrestati per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale e portati nel carcere di Velletri.

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone di nazionalità romena, tutti senza fissa dimora e di età compresa tra i 24 e i 33anni, due dei quali già con precedenti specifici, dopo un tentativo di furto in un bar nel Comune di Artena.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli