Ancora un innalzamento di casi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno reso nota l'insorgenza di 18 nuovi casi positivi, il numero più alto da una settimana a questa parte. L'analisi del dato, però, fa emergere che la maggior parte di questi ulteriori contagiati arriva dalla Rsa di Montecompatri (sei casi) e dalla clinica di Nemi (cinque casi). I restanti sono dislocati in vari territori di competenza dell'Azienda sanitaria locale di Albano. Complessivamente, dunque, i casi dall'inizio della pandemia sono diventati 1.219.

Cresce purtroppo anche il numero dei deceduti, che oggi tocca quota 104: alle vittime di ieri, si aggiunge un uomo di 91 anni morto "con" il Covid-19. Al contempo, però, 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

La Asl, poi, ha reso noto di aver attivato due postazioni drive-in per effettuare i tamponi: una è a Pomezia e l'altra a Frascati. In più, si sta lavorando per attivarne una nel territorio comunale di Anzio. Infine, nel rendere noto che sono sempre attivi i monitoraggi sulle Rsa e sulle case di riposo già attenzionate, dall'Azienda sanitaria locale Roma 6 hanno sottolineato come da lunedì 11 maggio diverrà operativa la nuova Rsa pubblica allestita nell'ex ospedale di Albano: ci saranno 31 posti letto.