Non è mancato l'imbarazzo quando i carabinieri della forestale hanno chiesto i documenti e il motivo della presenza sul Lungomare di Latina. Si erano appartati cercando intimità e un momento tutto per loro perchè si volevano rivedere e in questo modo, hanno violato la quarantena.

E' successo nei giorni scorsi, poco prima della fine della Fase 1, a un uomo e una donna entrambi di Latina che hanno una relazione extraconiugale e si sono incontrati al Lido, sul Lungomare, nella zona di Rio Martino. La coppia ha sostenuto che non stava facendo niente di male e che entrambi erano usciti di casa per prendere una boccata d'aria e avevano voglia di rivedersi.

Sia l'uomo che la donna erano entrambi vestiti e non erano in atteggiamenti intimi, avevano deciso di incontrarsi perché avevano sentito la mancanza l'uno dell'altro. Hanno sottolineato agli investigatori che erano stati anche inflessibili ma alla fine sono stati multati di 400 euro per aver violato le prescrizioni in materia di contenimento del Covid. I due amanti avevano scelto il Lungomare di Latina e una bella e calda giornata di sole e quando sono stati fermati erano sul punto a quanto pare di scambiarsi un bacio.