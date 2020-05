L'intervento di due donne di Latina Scalo si è rivelato fondamentale, martedì sera, per salvare due dei quattro gattini che un incivile aveva avvolto in una busta e gettato in un cassonetto di via della Stazione. A rendere nota la notizia è stata una delle donne cittadine del quartiere, condividendo l'episodio nel gruppo Facebook di Latina Scalo.

«Stasera ci hanno segnalato dei miagolii provenire dal cassonetto in via della Stazione - racconta la donna - La fortuna ha voluto che fosse a cinquanta metri da casa mia. Sono andata subito con un'amica. All'inizio non si udiva niente, poi ecco i miagolii. Abbiamo tirato fuori tutto. Tu li hai stretti in una busta di plastica e gettati li dentro ci avrai pure buttato tutto sopra. Due li abbiamo salvati, speriamo, gli altri due sono morti, erano freddi e schiacciati...».

In poche ore la storia ha commosso i tanti che non hanno fatto mancare il loro sostegno, alimentando però la rabbia per il gesto dello sconsiderato.

Oltretutto non si tratta neppure di un caso isolato perché agli inizi di gennaio, sempre in via della Stazione a Latina Scalo, erano stati i Carabinieri del locale Comando Stazione a salvare tre cuccioli di cane da un cassonetto, avviando le indagini per l'individuazione della persona che li aveva abbandonati, consultando le telecamere della videosorveglianza comunale.